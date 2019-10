La odisea de una familia turista que habría quedado atrapada en un teleférico en Santander

Sandra Sierra, iba junto con su hija y sus padres quienes se montaron al teleférico del parque sobre las 5:15 p.m. que en un principio, se detuvo porque al parecer hubo un apagón eléctrico.

"Yo ahí llamé al teléfono de emergencia que estaba en el aparato, me dijeron que fue un bajonazo eléctrico , ya los vamos a bajar".

No obstante, sobre las 5:45 p.m. vuelve y se apaga y se queda quieto el teleférico según la afectada.

"Vuelve y se apaga, esperemos, es la energía, pero empezó a pasar el tiempo y nada, pasa la tarde, llamo al número de emergencia y el celular apagado, a mí papá le comienza dar susto, yo le mandé un mensaje a un grupo de WhatsApp de mis amigas que tengo de la infancia, les digo que me ayuden a salir, llamo al teléfono de emergencia, me contestaron, les conté y me dicen que si les estoy tomando del pelo, yo les digo que es en serio, estamos atrapados, y me dicen, espere, no me vaya a colgar la llamada, y me dicen que pena señora, esto fue una falla humana, no fue una falla del teleférico, ya la vamos a sacar".

La denunciante indicó que los empleados de Panachi le habían indicado que el percance se dió porque no se percataron de cuál era el último teleférico con gente a bordo.

"Me pusieron a buscar un número, el del aparato, lo que pasa es que el señor que nos embarcó al otro lado dijo que había llegado hasta la 1 , y ahí apagaron y nosotros quedamos en el aire".

Finalmente, los técnicos pudieron bajar a la familia atrapada, luego de que la menor que estaba en el aparato estaba bastante asustada.

La señora indicó que a pesar del percance , la entidad no se ha comunicado para emitir unas disculpas por lo sucedido.

Por su parte, la corporación dió su versión de los hechos, la cuál indicó que el percance fue por una falla eléctrica que no pasó de 10 a 15 minutos.

"La turista sólo duró 20 minutos, 10 minutos quieta en la canasta y otros díez en recorrido, son daños esporádicos y temporales, jamás se abandonó a la turista".