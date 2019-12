La recomendación del gobernador electo de Boyacá al presidente Iván Duque

El gobernador electo de Boyacá, Ramiro Barragán, reconoció que el presidente de la República, Iván Duque, comenzó a escuchar a la sociedad, pero que en es menester debe tener más contacto con los jóvenes ya que son ellos los que están buscando más espacios en los escenarios nacionales.

“En su momento el presidente no supo escuchar a las comunidades y no les puso atención cuando estaba surgiendo el lío, y es hora que el presidente escuche a toda la gente, de hecho lo ha venido haciendo, pero tiene que escuchar sobre todo a los jóvenes”, dijo el mandatario electo

Según Barragán, Colombia está viviendo una evolución social porque que los nuevos jóvenes quieren ser parte del desarrollo e insistió que los acuerdos alcanzados con las organizaciones sociales y sindicales han sido incumplidos, lo cual detonó el inconformismo de la sociedad civil.

“Se han venido acumulando, en los últimos años, no solamente en este Gobierno, sino durante mucho tiempo peticiones sociales que no han sido escuchadas y cuando han sido escuchadas no se ha cumplido los compromisos, yo creo que este cumulo de peticiones ha generado que la gente tenga inconformismo”, dijo.

Barragán habló también sobra la reunión que se adelantó con el comandante de la Policía de Boyacá, coronel Germán Jaramillo, los diputados y alcaldes electos para diseñar proyectos de convivencia y seguridad ciudadana.

El mandatario electo no se refirió sobre su gabinete del cual dijo en las próximas semanas comenzará a revelar nombres.

Dijo que su posesión como gobernador de Boyacá será en el municipio de Paipa el próximo 30 de diciembre. “Es un evento muy bonito y están invitados todos los boyacenses”.

Con respecto al proceso de empalme con el actual gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, dijo que se ha desarrollado no solo en lo departamental sino en el ámbito nacional con Ministerios, el presidente de la República, entidades públicas y privadas.

“Hemos hablado de los proyectos en qué etapa van, éxitos y debilidades para no tener los tropiezos que usualmente se dan en los comienzos de los mandatos”, dijo.