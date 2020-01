Las acciones en Bojayá han sido insuficientes: defensor del pueblo de Chocó

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que un grupo, presuntamente paramilitar, tomó la comunidad de Pogue, poblado en jurisdicción de Bojayá, Chocó.

En la zona se calculó que fueron cerca de 300 hombres con armas largas y cortas, algunos vestidos de civil, quienes tienen confinadas a las comunidades de Pogue, Corazón de Jesús, Loma de Bojayá y Cuia.

Luis Murillo, defensor del pueblo regional de Chocó, habló sobre esta grave situación que tiene en alerta al país y explicó que "no hay comunicación con la población, para nosotros la situación, que no es aislada, no ha permitido que bajen las personas pero sabemos de la zozobra".

Además, dijo que "son aproximadamente 8.000 confinamientos y desplazamientos en esta región. Se están generando amenazas, instalando explosivos y vinculando a menores".

Finalmente, expresó que "las acciones han sido insuficientes, por eso estamos pidiendo medidas urgentes y efectivas. Se requiere de un esfuerzo adicional del Estado para llegar a estos territorios, y no solo se trata de la fuerza pública".