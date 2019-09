Las dos versiones del caso de una mujer que falleció al someterse a una cirugía plástica

En la lectura del fallo se condenó a dos años y ocho meses al doctor Julio César Gómez Rivero, quien intervino a Lilia Cáceres, y que luego de la cirugía, la mujer presentó dificultades de salud y falleció.

Juan Carlos Cubillos, abogado de la víctima, dijo que se le acusa al doctor de homicidio culposo.

"Le colocaron una multa de 27 salarios mínimos vigentes como autor del delito de homicidio culposo a título de culpa, por la cuantía de la pena no da privación de la libertad, y la suspensión del ejecicio del cargo por el mismo tiempo, esto en primera instancia, y esperar que el abogado de la otra parte apele", dijo Cubillos.

La historia según la defensa de la víctima:

"Los hechos se dieron en octubre del 2011 en el consultorio de Julio César, quien se presentó como cirujano plástico y el no lo es , el tiene especialidad en cirugía general, en esa intervención se le perforó la arteria esplénica, hubo varias penetraciones de la pared abdominal y a parte de eso, hubo una injección de gluteos profunda en los músculos donde llegó a los vasos sanguíneos y ahí fue que se filtró la grasa donde fue la muerte fulminante por embolismo masivo graso".

Según la investigación de las autoridades, lo que ha arrojado la Fiscalía y de acuerdo al dictamen patológico, la muerte fue " por impericia y por desarrollar procedimientos no propios para una cirugía plástica".

La W contactó a Julio César Gómez, el doctor involucrado en este caso y manifestó que lo que han hecho con su nombre profesional ha sido una injuria y calumnia.

"Más de 30 mil personas he operado en mi vida, toda cirugía tiene riesgos que son inherentes al proceso. Jamás me hecho pasar por cirujano plástico porque el ser cirujano general es el orgullo más grande del mundo , porque es mejor ser general que plástico, porque cuando un paciente se complica en una operación estética, llaman a los cirujanos generales", dijo.

El doctor aseguró que tiene títulos como Médico general, especialista en cirugía general, speaker internacional en cirguía laser y cirugia bariátrica por Johnson & Johnson.

"Me faculta para realizar todo evento quirúrgico, los únicos que no pueden operar en cuanto especialidades son anestesia y radiología, ellos no pueden operar, la especialidad de cirugía plástica es un pedacito de la cirugía general", agregó.