Líder protegida por la CIDH debió abandonar El Salado

En diálogo con La W, la lideresa de El Salado Yirley Velasco, quien cuenta con protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que debió abandonar el corregimiento por las amenazas de grupos armados.

"Ha sido como en forma de extorsión para hacer parte de organizaciones ilegales y yo no apoyo eso entonces yo creo que eso también le genera a uno situaciones complejas, yo creo que eso no me ha pasado solamente a mí sino a muchos líderes en la zona que les ha tocado vivir eso" denunció Yirley.

El secretario del Interior de Bolívar, Carlos Feliz Monsalve, respondió a la denuncia que han aumentado el pie de fuerza.

"Seguimos trabajando, hemos hecho un consejo de seguridad, con toda la alta cúpula militar en todo el Carmen de Bolívar" indicó el secretario.

