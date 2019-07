Líderes exigen que se investiguen alcaldes que omiten alertas tempranas en Córdoba

Luego de que la Procuraduría General de la Nación suspendiera al alcalde de Tierralta, Fabio Otero, por presuntas irregularidades en el control del orden público que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que presuntamente habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado, el pasado 21 de junio, líderes en Córdoba, como José David Ortega, destacaron la medida e instaron para que se investiguen a los mandatarios que hacen caso omiso a las alertas de la Defensoría del Pueblo.

“Toda acción que vaya encaminada a esclarecer unos hechos o proteger la vida de un líder, pues bienvenida. Creemos que acciones como esa que la Procuraduría ha tomado en las últimas horas, es lo que hace tiempo ha tenido hacer porque la institucionalidad no ha acatado las alertas tempranas que se han emitido y que las comunidades siguen corriendo riesgo”, precisó el líder y coordinador de Asuntos Políticos de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.

Al tiempo estableció que “las alertas tempranas se hacen para prevenir un hecho, no para que atiendan después que sucedan las cosas, nosotros creemos que no se le está prestando la atención al tema y por eso suceden cosas en los municipios. Estamos solicitando a la Procuraduría que se investigue la institucionalidad que no acate las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”.

Según lo manifestado, en Córdoba, han sido asesinados 32 líderes sociales desde el año 2016 hasta la fecha, de estos casos, 7 se han registrado en Tierralta, 5 en San José de Uré y los demás en el resto del departamento.