Lideresa social fue asesinada por su expareja en Cartagena

Las autoridades en Cartagena están tras la pista de Omar Marrugo Villadiego, el hombre que este martes le propinó tres balazos a Yadira Rodríguez Cuadro, quien por 24 años había sido su compañera sentimental, pero que hace algunos meses había decidido separarse de él tras haber comprobado que le era infiel.

Rodríguez Cuadro, quien era una reconocida lideresa social del barrio 7 de Agosto, en el nororiente de Cartagena, fue internada en un centro asistencial tras recibir el ataque, pero la tarde de este marte falleció.

Las primeras versiones de este hecho, dadas por vecinos y familiares de la víctima, indican que Marrugo Villadiego usó como excusa ir por uno de los hijos que tenía con Rodríguez para volver a insistirle en que recuperaran su relación y ante la negativa de su expareja terminó atacándola.

Según revelaron medios locales en Cartagena, el hombre le había sentenciado a su hija mayor que iba a asesinar a su madre. “Él decía que si veía a mi mamá con otra persona la iba a matar. Incluso a mí me lo dijo una vez, se me acercó y me dijo “a tu mamá la voy a matar”. Pero mi mamá siempre se defendía, no le tenía miedo”, le dijo una de las hijas de la víctima al diario El Universal.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Henry Sanabria Cely, informó que ya se desplegaron los operativos para lograr la captura del presunto homicida, por lo que la Policía solicitó a la comunidad apoyar las labores de búsqueda brindando información sobre el paradero de Omar Marrugo, al celular 3215718759.

12 feminicidios en 2019

De acuerdo con las autoridades, con el de Yadira Rodríguez, ya son 12 las mujeres que han sido asesinadas en el departamento de Bolívar en lo que va corrido de este 2019.

Según cifras del Centro de Observación y Seguimiento al Delito (Cosed), en la capital de Bolívar, se han registrado siete de esas 12 muertes violentas, cinco de ellas con arma de fuego y dos con arma blanca o cortopunzante.