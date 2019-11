Los Andes Cooperativa denuncia malos manejos de sus directivos

Alexánder Taborda, asociado de Andes cooperativa, la entidad solidaria de productores de café más grande del país, denunció en La W que el 30 de octubre fueron sorprendidos con la noticia de la pérdida de más de 90.000 millones de pesos por movimientos en la bolsa de Nueva York a pesar de que la empresa no tiene dentro de su objeto social especular en bolsa.

Aunque el gerente Juan David Rendón fue apartado de su cargo mientras se adelantan las investigaciones pertinentes, los asociados esperan las explicaciones correspondientes por parte de los directivos que según el denunciante hasta ahora se han pronunciado a través de comunicados escuetos. Además considera que la responsabilidad no solo recae en el gerente si no también en los otros miembros del consejo de administración quienes legitimaron las actuaciones de Rendón.

Taborda cree que las excesivas libertades que tenía este gerente, advertidas en reiterativas ocasiones, fueron las que llevaron a que "se apostara el futuro de los caficultores en la bolsa de valores de Nueva York". Además asegura que incluso denunciaron en 2017 que la empresa en Estados Unidos se escapaba del control de los asociados lo que llevó a que el gerente se autodesignara un salario de 5,300 dólares mensuales.

Según él, los administradores no acataban las recomendaciones que les hacían y no fueron diligentes ante las advertencias. "Consideramos que por omisión son responsables de la situación pero ya la investigación determinará si hubo corrupción o cosas peores. Incluso asegura Taborda que tenían una actitud hostil frente a los revisores. "Hubo un juicio a la revisoría fiscal porque iban a vigilar la filial del extranjero lo cual llamó la atención porque si estaban haciendo las cosas bien porque no querían ser vigilados".

Según el caficultor, si la empresa se acaba, el impacto va a ser bastante grande para la región porque no se podrá regular el precio y corren el riesgo de que los comercializadores privados les paguen menos por el café. "Los actores privados se organizan en carteles, fijan el precio y esquilman a los productores de café que ya bastantes problemas tenemos", explica.

En ese mismo sentido dice que los servicios que presta la cooperativa como créditos, proyectos para apoyar a los productores en fertilización, subsidios para la educación de los hijos de los asociados, se verían afectados por lo que considera lamentable no poder salvar la empresa que es patrimonio de más de 3.800 asociados.

El vocero hizo un llamado a las autoridades a nivel nacional para que presten el acompañamiento y la asesoría necesaria para evaluar las posibilidades de rescatar la empresa e implementar un plan de salvamento que de un parte de tranquilidad a los caficultores. "No nos hacemos ningunas ilusiones con las autoridades de orden municipal porque otra de las situaciones que lamentamos es que la cooperativa se haya prestado para juegos políticos y se haya vinculado con ciertos sectores de los cuales hace parte la actual alcaldía", agrega.

