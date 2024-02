Los años 90s y la Transformación del Festival de Orquestas

En los años 90s en el Festival de Orquestas, el merengue seguía aun su auge, los ritmos tropicales, y el vallenato, mandaban la parada en aquella época.

Una de las orquestas locales que más ha marcado el Carnaval de Barranquilla, es Bananas, que con su música ambientaba las fiestas del carnaval, y cada canción se convertía en himno de estas fiestas.

“Bananas hizo, lo que hizo el Binomio de Oro, que se presentó con artistas en escena. Esto quiere decir que hacían un show, ósea son las novedades lo que fue cambiando esto, y además que son unos excelentes músicos, y unos excelentes cantantes” Señaló, el Cachaco Correa.

Durante la época del 90 también se institucionalizó el "Supercongo", galardón que se le otorgó, al Joe Arroyo.

“El Supercongo es digamos, algo institucional dentro del Festival de Orquestas que es el Congo de Oro + uno, es como decir, este es el premio que tu te llevas, porque has marcado una historia importante dentro del festival, en su principio lo obtuvo únicamente mi papá, pero hoy en día ya se lo han dado a otros artistas, como a Checo.” Indicó en dialogó con La W radio Eykol Arroyo, hija del Joe Arroyo.

También, durante esa década se entregó el premio "El rescate de lo nuestro", el cual ganó Zoila Nieto. Por otro lado, el festival se desarrolló en el estadio Tomás Arrieta y luego en el estadio Romelio Martínez.

Nombres como: Checo Acosta, Iván Villazón, Grupo Raíces, Eddie Herrera, Grupo Niche, Los Tupamaros, y los Alfa 8, pusieron a bailar a los espectadores. Sin embargo, la llegada de otros eventos comenzó a enrarecer y a transformar al festival desde el 90, hasta esta época, así lo señaló el historiador musical, Rafael Bassi.

“Cuando empezó el Festival de la Cerveza comenzaron a hacer esos granes megaconciertos, que son es festivales de orquestas. Las orquestas que se presentan ahí no se presentan en el Festival de Orquestas, porque antes, dicen que había un acuerdo del Consejo que obligaba a las orquestas y decía que se tenían que presentar, porque si no les ponían una multa, pero yo veo que esas orquestas no se presentan en el Festival de Orquestas. Carnaval S.A. cayó en la trampa de traer a Rubén Blades y presentarlo, entonces fue un lío, porque llegó, y toco dos horas hizo un concierto, y hubo grupos que quedaron sin presentarse, esto es lo que explica este cambio.”

Para Bassi, lo que enrareció el Festival de Orquestas, es que la gente perdiera el gusto por bailar, “La gente perdió el gusto por bailar, porque iban a las casetas a bailar, no importaba que fueran Los Melódicos, que fuera El Gran Combo, Richie Ray, la gente iba a bailar. Si, había gente que se ponía enfrente de la tarima pero no eran tantos, en cambio ahora la gente no va a bailar, la gente va a es a ver la orquesta, se sienta adelante, o se queda de pie en frente la tarima viendo la orquesta, y no baila, o baila muy poco, esas han sido las transformaciones que ha tenido esto.”

No obstante, el corazón de cada uno de los barranquilleros, recuerda como fue evolucionando el festival, con la llegada de nuevos ritmos y artistas nuevos.

Este año el Festival de Orquestas celebra su aniversario número 50, y vivirá mientras haya orquestas con talento, y artistas atractivos al público.