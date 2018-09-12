Los seis municipios de Boyacá que no pueden pagar deuda a causa de "bonos Carrasquilla"

Son 8 mil 792 millones de pesos que por créditos dentro de los “bonos Carrasquilla” adquirieron los municipios de Caldas, Otanche, San Luis de Gaceno, Santamaría, Sora y Susacón.. Foto: Colprensa( Thot )

Son 8 mil 792 millones 741.356 pesos que por créditos dentro de los “bonos Carrasquilla” adquirieron los municipios de Caldas, Otanche, San Luis de Gaceno, Santamaría, Sora y Susacón en Boyacá que tiene a las actuales administraciones y que según sus alcaldes no dan abasto para cancelarlas.

El alcalde de San Luis de Gaceno, Milton Fernández, asegura que actualmente el municipio esta pagando trimestralmente 55 millones de pesos lo cual afecta las finanzas del municipio lo cual lo tienen limitado para atender otros sectores tan necesarios como el tratamiento de agua potable.

“En términos generales estamos afectados porque a la fecha hemos pagado intereses más capital; ahora tenemos un horizonte del pago hasta el 2029”, explicó en dialogo con La W.

Dice que los 950 millones de pesos, que es el total de la deuda inicial” fueron diseccionados básicamente para tres sectores: la compra de un compactador, la construcción de un acueducto veredal y un relleno sanitario que no está en operación.

“Los planes de desarrollo están cojos porque han afectado enormemente las finanzas del municipio. No alcanzan los recursos”, dice el mandatario local.

Por su parte el alcalde de Caldas, Boyacá, Sammir Eduardo Castellanos, sostuvo que las obras del acueducto están paralizadas desde 2011.

Confirmó que en su momento el Concejo de ese municipio autorizó un empréstito de más de mil 377 millones de pesos para la construcción del acueducto.

Castellano aseguró que con dificultad se está haciendo el giro de las cuotas que generó el contrato del empréstito.

Rubén Sánchez Niño, alcalde de Santamaría, dijo a La W que ha sido difícil para su administración el pago de los más de 893 millones de pesos, en el sentido de que ese prestamos y agrega que las obras no se finalizaron por parte de la anterior administración.

“La plata que tenemos que pagar por ese préstamo nos toca buscar de los recursos propios porque no damos abasto para pagar esos intereses, más el capital porque nos dieron cinco años de plazo”, asegura Sánchez Niño.

El burgomaestre pidió al Gobierno tener en cuenta a los municipios endeudados para poder sanear las arcas de los municipios afectados por los “bonos de agua”

“La planta de residuos sólidos quedaron inconclusas y yo comencé hacer esta obra porque la administración anterior no hizo nada”, dijo.

Salomón Sánchez, alcalde del municipio de Otanche dice que el crédito de 2 mil 429 millones de pesos, se adquirió entre el año 2011 – 2012 el cual tenía como enfoque la construcción de unos acueductos y alcantarillados.

“Lógicamente nos está afectando es el pago del crédito que nos lleva a pagar por varios años. Pienso que pueden pasar cuatro años más que termine mi administración para que se haga el pago total de la deuda”, explicó.

Sánchez explicó que las obras fueron ejecutadas en su gran mayoría y están operando desde hace cinco años.

La W intentó comunicarse con los alcalde de Sorá y Susacón para conocer el estado de las obras y el pago de las deudas por créditos de 985 millones 294 mil pesos y 2 mil 155 millones 671 mil pesos que adquirieron dentro de los “bonos Carrasquilla”.