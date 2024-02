Madre denuncia que su hija murió por los medicamentos dados por la clínica Laura Daniela

A la denuncia hecha por parte de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Cesar de los impagos del zar de la salud en ese departamento, Jaime Arce García. En la W recibimos nuevas denuncias que enredan a ese empresario.

Su clínica Laura Daniela, de Valledupar, se ha visto envuelta en un escándalo nacional y fue multada por la presunta responsabilidad en el suministro de un medicamento, presuntamente, falsificado que ocasionó la muerte de 16 bebés prematuros. Esta situación se presentó entre el segundo semestre de 2016 y los primeros meses de 2017. Por ello, fue ratificada, el pasado 6 de diciembre, una multa en su contra por $781 millones.

Más allá de esta multa, las investigaciones penales por este caso parecen no avanzar. Así lo expresó a este medio Diana de Armas, madre de uno de los bebés fallecidos en la clínica de Arce. “Todas las mamitas sentimos que por el asesinato de nuestros niños no se ha hecho justicia. No ha habido la celeridad necesaria en el caso y la Fiscalía no ha dado las respuestas que esperamos”, contó.

Atentado al abogado

El abogado Luis Avendaño, es el apoderado de las madres de los 16 niños fallecidos. Él denunció que ha recibido amenazas en su contra y que el pasado 11 de diciembre fue víctima de un atentado a bala que, presume, tiene relación con este caso que lleva. “Ya he denunciado lo de las amenazas y he pedido protección y no me han respondido nada. También hemos pedido que se pase al investigación a Bogotá, porque aquí en la Fiscalía en Valledupar no ha avanzado y tampoco han atendido esa petición”, expresó el abogado.

El atentado contra Avendaño también se relaciona con el caso de la clínica de Arce García, porque se presentó el 11 de diciembre, un día antes de que se diera una audiencia den el proceso que se adelanta por las muerte de los bebés prematuros.

Más impagos y amenazas

Keila Gómez, una proveedora de alimentos de la Clínica del Prado, de Santa Marta, denunció que también está a la espera del pago de una millonaria deuda por parte de Arce García quien, como lo contamos, no tiene para pagar, pero sí para comprarse un Ferrari de más de 1.500 millones de pesos. A Gómez, Arce le debe cerca de $120 millones por el suministro de alimentos de seis meses que no le han sido cancelados. Además, le fue cancelado el contrato a término indefinido que habían pactado y que debía renovarse el pasado mes de octubre de este 2018.

Gómez denuncia que, además de la situación de crisis en la que la tiene el impago, ahora está siendo víctima de amenazas. “Esas amenazas son de empleados de nosotros que no nos creen que este señor (Arce) no nos ha pagado y que por eso es que no les hemos podido cancelar a ellos, sino que nos quedamos con el dinero”, detalló.

La W trató de contactar vía telefónica a Arce para conocer su versión en estos casos que lo involucran, pero no ha respondido las llamadas ni los mensajes.

