Manifestantes denuncian abusos sexuales en estación de Policía de Soledad

Dos jóvenes manifestantes denunciaron en La W que fueron víctimas de violencia y abusos sexuales en la Estación de Policía de Soledad 2000 (Atlántico) en la noche del 21 de mayo y madrugada del 22 de mayo. Todo lo anterior (de acuerdo con su testimonio y la denuncia ante la Fiscalía) con la aprobación y complicidad de uniformados de esa estación que alentaron a los detenidos que estaban allí a violentarlos.

"En todo el camino, los policías nos decían que nos iban a desaparecer, que nos iban a violar. Cuando llegamos a la estación, los policías nos quitan los zapatos y empiezan a llamar a los demás presos en sus celdas a decirles que había llegado carne fresca. (Los detenidos). Nos desnudaron, nos golpearon, nos manosearon, a mí personalmente me introdujeron el dedo en el ano y nos decían que si no cooperábamos nos iban a golpear. Nos estaban extorsionando", narró Antonio*, uno de los jóvenes, a quien se le protegió su identidad por motivos de seguridad.

Otra de las víctimas es Alfonso* (a quien también se le protege su nombre real) y quien hace parte de la comunidad LGBTI. Dentro de los diversos maltratos por su orientación, señala que sufrió varios vejámenes sexuales.

"El comando despierta a los presos diciéndoles que "hay carne fresca", que eran los tira piedra, y los policías decían: viólenlos. Ya adentro (los detenidos) nos manosean, nos golpean. A mí me comienzan a tocar y yo no me dejaba y me golpeaban porque les quitaba las manos, me dijeron que me iban a apuñalar. A las 3:30 A.M, más o menos, dos de ellos me obligan a hacerles sexo oral y yo no tenía más nada que hacer sino cooperar", indicó Alfonso*.

Los dos afectados señalaron que al informar a los Policías que estaban allí en la estación en la mañana del 22 de mayo les respondieron que esos tratos eran "normales" y su burlaron de Alfonso por su orientación sexual.

"Los policías lo que hacían era decirnos cosas burlescas, que teníamos que colaborarles a ellos, que no fuéramos bobos, que eso son cosas que pasan. Un patrullero hasta nos dijo que incluso les hubiésemos chupado sus penes y nos hubiésemos ido, que eso no tenía nada de malo" indicó Antonio.

"Les contamos lo que pasó y ellos dijeron que eso era normal, entonces a mí me preguntaron que si yo tenía pareja y yo dije que no y ellos me dijeron: ¿qué más parejas quieres con los que tienes allá adentro?. Comenzaron a burlarse de nosotros", manifestó Alfonso.

La Policía de Barranquilla respondió a la denuncia por medio del coronel Carlos Julio Cabrera, subcomandante de Policía Metropolitana de esa ciudad. El oficial afirmó que se abrió una investigación para establecer la identidad de los uniformados que habrían permitido esos abusos denunciados.

"Es bastante complejo y delicado lo que ellos manifiestan, frente a esas denuncias y argumentos la Policía inmediatamente conoció de esta situación abrió la investigación disciplinaria para establecer responsabilidades si las hubo y ya se dará el fallo correspondiente frente a esta situación" indicó el coronel.

Durante la entrevista el coronel Cabrera no quiso entregar detalles sobre qué respuesta dieron los uniformados que estaban esa noche en la Estación y que ello hace parte de la investigación. También indicó que a la fecha no hay ningún oficial apartado de su cargo.