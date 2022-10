Manizales: 39 niños con cáncer están sin atención por culpa de Cafesalud

Siguen presentándose problemas en el departamento de Caldas con la EPS Cafesalud, en esta oportunidad 39 niños que padecen de cáncer están sin atención porque dicha EPS no ha girado los recursos correspondientes a Oncólogos de Occidente, única entidad que les presta este servicio en Manizales.



La Fundación Alejandra Vélez Mejía, trabaja a diario con los menores que padecen de esta enfermedad, y se enteró de esta noticia cuando los padres de los niños les comunicaron que sus hijos no han sido atendidos por la ausencia de pago de Cafesalud.



Lo que preocupa es que son 39 pacientes en diferentes etapas del tratamiento oncológico que se encuentran a la deriva, y que con el paso de los días su estado de salud se puede complicar. La Fundación aseguró que esta EPS no está brindando atención a sus usuarios, entre los que se encuentran los niños con diagnostico oncológico.



Recientemente la Dirección Territorial de Salud de Caldas le solicitó a la Superintendencia de Salud que retire del departamento de Caldas a esta EPS por los constantes incumplimientos que están generando en la región.