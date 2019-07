Martínez responde a la denuncia de secretarios de Santa Marta sobre amenazas de muerte

Tras escuchar las denuncias de amenazas de muerte que habrían recibido dos secretarios del actual gabinete de Santa Marta, el alcalde Rafael Martínez dijo a La W que rechaza cualquier tipo de intimidación a sus funcionarios y que solo conocía la denuncia del gerente de la empresa de servicios públicos de Santa Marta, Essmar, José Rodrigo Dajud.

(Lea también: Secretarios de la Alcaldía de Santa Marta denuncian amenazas de muerte)

Martínez indicó que "públicamente rechazamos estas amenazas porque no podemos aceptar que ninguno, porque esté a favor o en contra, vaya a atentar contra la vida o integridad de ninguna persona".

"Al doctor Dajud (gerente de la Essmar) le he pedido que haga las denuncias respectivas ante los organismos y que yo lo coadvyuvaré", remarcó.

Reconoció que el equipo de gobierno de Santa Marta "no es de su confianza (...) yo no le he pedido la renuncia pero les pedí que me dejaran en libertad de poder reacomodar y reajustar al equipo (...) algunos cargos que deben ser de mi confianza por ejemplo, cómo puedo adelantar trámites jurídico que no es de mi confianza y que abiertamente ha hecho oposición a mi gobierno".

Lea en La W: