Más de 40 candidatos estarían amenazados en Córdoba

A pocos días de las elecciones regionales del 27 de octubre, en Córdoba, las autoridades confirman cerca de 42 amenazas contra candidatos.

En lo que tiene que ver con los 25 municipios de injerencia de la Policía en Córdoba, se reportan 37 casos.

“Durante lo corrido de esta contienda electoral 37 personas han sido amenazadas en el departamento, precisamente por esta causa es lo que la Defensoría del Pueblo determinó como riesgo electoral. La Policía Nacional ha implementado esquemas de autoprotección y adicionalmente, hombres de protección a todos los candidatos a la Gobernación de Córdoba”, precisó el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Jairo Baquero.

Por su parte, desde el Área Metropolitana de Montería, conformada justamente, por la capital cordobesa, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo, las autoridades confirman un reporte que se mantiene de 5 casos.

Recientemente, desde el municipio de Chimá, el aspirante a la alcaldía por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia-AICO, José Gregorio Banda, denunció que vía telefónica lo habían advertido de un supuesto plan criminal en su contra.

“Recibí una llamada anónima donde me alertaban que me cuidara porque iban atentar en contra de mi vida, que había un plan criminal para asesinarme y eso me preocupó mucho, inmediatamente llamé a la Policía y nos hicieron un acompañamiento. Es preocupante esta situación”, precisó el candidato.

Las autoridades han establecido que, cada uno de los casos son materia de investigación para esclarecer las diferentes situaciones denunciadas.