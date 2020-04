Más de 70 establecimientos comerciales se declaran en quiebra en Montería

Un total de 83 establecimientos comerciales de Montería, se declararon en quiebra colectiva en medio de la emergencia por la COVID-19.

La Asociación de Comerciantes de Montería, que representa a más de 90 establecimientos comerciales de diferentes entidades del sector bares y restaurantes, recientemente mediante un comunicado informó que, la falta de ingresos los lleva a cerrar los locales, afectando a más de mil familias en la capital cordobesa.

“A raíz de las medidas que se han adoptado para evitar la propagación del coronavirus a nivel nacional, se han desencadenado una serie de problemáticas como lo son el pago de la nómina de los trabajadores, el pago de impuestos, el pago de servicios públicos y los pagos de arriendo. Este es un gremio que en estos momentos está totalmente paralizado”, sostiene el vocero de este gremio Cristián Vergara.

En medio de las dificultades manifiestas, el vocero sostiene que hoy requieren un apoyo inmediato por parte del Gobierno Nacional.

“Principalmente frente al tema de impuestos, que nos puedan eximir para estos pagos durante el periodo de este aislamiento obligatorio, pues se nos dificulta porque los establecimientos no están ejerciendo su actividad comercial y no tienen ningún tipo de ingresos, en el tema de arriendos buscar mecanismos para que podamos negociar con los arrendadores teniendo en cuenta los porcentajes de nuestras ventas, en servicios públicos que se cobre la realidad y no por estimado”, manifiesta el vocero.

En el comunicado revelado por los comerciantes, solicitan la creación de una mesa de diálogo para exponer su situación ante el Gobierno Nacional, con miras a una solución, pues cerca de 1.600 personas estarían desempleadas ante la insostenible situación.

“Declaramos la quiebra colectiva, al ver que no tenemos ingresos de ningún modo para cubrir los costos fijos de los locales comerciales”, se establece en el comunicado.

