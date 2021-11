Más de 8.000 personas se alistan en Córdoba para encuentro con el papa Francisco

Cerca de 10.000 personas preparan sus cuerpos en vigilias de sanación en la margen izquierda de Montería, para encontrarse con el papa Francisco el próximo 10 de septiembre en la ciudad de Cartagena.

Desde la Iglesia se ha indicado que la jornada será como especie de peregrinación para dejar constancia que se trata de un viaje sagrado y no turístico.

Por otro lado, La W realizó un sondeo por las calles de Montería para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la visita papal que para algunos se ha visto opacada por los lujos que la rodean.

“Fabuloso que venga a visitarnos, lo que no me parece es la inversión y el gasto que están haciendo con un evento que va a ser por corto tiempo y va a tener unas consecuencias en unos gastos que han sido y serán bárbaros”, expresó una monteriana.

Así mismo consideraron que la visita del jerarca de la Iglesia Católica, no aplicaría en un marco de sencillez como se ha predicado desde el Vaticano.

“Es algo que se necesitaba, pero todo el gasto y la publicidad me parece que han tomado todo deportivamente. Me parece que eso es una santidad y debe ser todo solemne, bebe ser algo sencillo, la idea es llevarnos otra impresión de él. Porque eso que se gastó ahí por qué no se lo dan a los niños de la Guajira que están pasando hambre”, indicó otra ciudadana.

Entre tanto, otros consideran que la visita papal llega en un momento pertinente tras el mal momento que enfrenta el país por los escándalos de corrupción.

“La llegada del Papa es fundamental para este país que está tan convulsionado, ojalá la llegada de él sea para pacificar a este país. Ojalá tuviéramos la visita todos los años para ver si nos arregla este país porque este país está acabado”, señaló un monteriano.