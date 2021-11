Más del 50% de los municipios de Boyacá siguen sin cuerpos de bomberos

El coordinador ejecutivo del Cuerpo de Bomberos de Boyacá, capitán Bayardo Roa, no entiende como de los 123 municipios del departamento solo 46 tienen bomberos para atender las emergencias invernales y de incendios forestales.

“Da tristeza porque estamos atravesando por una época de invierno e inundaciones y se nos avecinan los incendios forestales en diciembre y enero. Son muchos municipios desprotegidos”, dice.

Reconoce Roa que les toca rezar para que no vaya a ocurrir emergencias graves como las ocurrida en años pasados. “Es más del 50% de municipios que no tienen cuerpo bomberos, los alcaldes no han querido colaborar a las personas que quieren montar un cuerpo bomberos”.

Con respecto a los 46 municipios, 53% no tienen el apoyo que requiere una entidad de socorro. “A veces los alcaldes dicen tengo $15 millones para el año y ya no hay más plata para eso”.

Según el oficial de bomberos, deben garantizar recursos considerables para garantizar los servicios las 24 horas de los 7 días de la semana y 365 días del año.

Con respecto a los accidentes y emergencias que se viven a diario en la transversal del Cusiana, Roa, asegura el alcalde de Pajarito, José Riveros, "no le ha parado bolas" al cuerpo de bomberos que atiende con "las uñas".

“Alí se presentan accidentes de tránsito a diario con heridos, a veces muertos y ni el alcalde ni el Invias le paran bolas a esta situación”, explicó.

Roa insistió que apenas un par de meses, le giraron unos dineros al cuerpo de bomberos de Pajarito que, a juicio de él, solo alcanza para sostenerse un par de meses. “Se requiere de un cuerpo de bomberos bien montado, que responda con personal suficientes y buenos recursos”, dijo.