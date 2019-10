Me parece absurdo querer politizar situaciones que le duelen a Córdoba: Orlando Benítez

Luego de que el confeso asesino del caso Zapa, Joice Hernández, denunciara en audiencia pública en Montería que “amenazaron a mi mamá para que yo declarara en contra de personas que verdaderamente no he tenido ni lazos, ni conocimiento, ni nunca me he reunido con esas personas y no tengo ninguna relación con ellos, Carlos Gómez y Alejandro Lyons. Le dijeron a mi mamá que declarara en contra de ellos sino atentaban en contra mía”.

Al tiempo sostuvo que “no sé qué sentido tendrá ese nombre, Orlando Benítez, que venían de parte de esa persona. Sinceramente, no sé quién será esa persona, no quiero que este proceso lo vayan a utilizar ahorma mismo en política o no sé sinceramente”.

Frente a los delicados señalamientos conocidos el 10 de octubre en la audiencia de verificación del preacuerdo entre la Fiscalía y Joice Hernández, en el que este último aceptó ser responsable de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado en calidad de cómplice, el candidato del Partido Liberal a la gobernación de Córdoba, Orlando Benítez, por su parte reaccionó estableciendo que este tipo de hechos no se deberían politizar.

“Eso me parece muy absurdo querer politizar situaciones que le duelen a Córdoba. Ni siquiera en el crimen de mi papá nosotros actuamos como parte civil porque dejamos en manos de las autoridades, que respondan los culpables, que investiguen las instituciones y que den respuestas los presuntamente involucrados, las declaraciones de la viuda, de la familia Zapa, de los testigos, eso es lo que debe importar. Yo voy a seguir con la campaña, a mí que me saquen de ese juego”, precisó Benítez.

Cabe recordar que, Joice Hernández, aceptó su responsabilidad en la desaparición y asesinato del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, por lo cual recibirá una condena de 23 años de prisión. La sentencia sería leída el próximo 24 de octubre en horas de la mañana en el Palacio de Justicia de Montería.

La verificación del preacuerdo en el que Hernández aceptó cargos por el atroz hecho ocurrido en 2014, estuvo a cargo del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería.

Joice Hernández, se convierte en el primer condenado por el caso Zapa en el departamento de Córdoba. Cinco personas más son procesadas por los mismos hechos.

