Médico cirujano aseguró que no se "saltó" el plan de vacunación

Luego de conocerse la imagen en el que el médico cirujano, Camilo Reyes, fue vacunado sin pertenecer en la primera línea, el doctor se pronunció en exclusiva en Vanguardia, periódico local de Santander sobre esta polémica.

Primero, resaltó que nunca saltó ninguna línea de vacunación, pues explicó que el Ministerio de Salud lo contactó por medio de su asistente para ser vacunado el pasado 19 de febrero a las siete de la mañana.

"Yo no soy ningún colado en la vacunación, yo hice mi proceso limpio y transparente, asisití al llamado al que se me hizo, yo hice la inscripción a través de la plataforma del Ministerio, recibí los correos del Ministerio de cómo hacer la aplicación y luego consulté, y me salió que estoy en la etapa uno de la vacuncación".

En cuanto a la imagen con la certificación de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID -19, dijo que lo único que buscaba con la foto era incentivar y motivar al mundo para que se vacune, debido a que las falsas noticias tienen a un "50%" de población sin querer vacunarse.

