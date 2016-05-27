La W RadioLa W Radio

Montería: Ante aumento de la criminalidad llegarán refuerzos policiales

El Comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Jesús Díaz, confirmó la llegada de 30 nuevos uniformados.

Policías/ Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

El Comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Jesús Díaz, confirmó la llegada de 30 nuevos uniformados para reforzar la seguridad en zonas como Ciénaga de Oro, San Carlos y Cereté, éste último es el más afectado porque en las últimas tres semanas se han registrado diez homicidios y se han aumentado los hurtos.

Las autoridades enfatizaron en que con los nuevos refuerzos la idea es mejorar la percepción de seguridad ante el incremento de los hechos delictivos.

Con estos uniformados cerca de 2 mil hombres hoy blindan toda el área metropolitana de Montería, conformada además por zonas como Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos Y San Pelayo.

