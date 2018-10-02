La W RadioLa W Radio

Muere menor de dos años tras incendio en el corregimiento de Guanabanal

Una veladora habría sido la causa de la conflagración.

Noticia W Radio

Noticia W Radio(Thot)

En el sector de Torijano, corregimiento de Guanabanal en zona rural de Palmira, se registró un incendio en una vivienda, dejando como víctima mortal a un menor de dos años. Su bisabuela resultó con quemaduras de gravedad.

Una vez presentada esta situación, el Cuerpo de Bomberos hizo presencia en el lugar. En seguida, evacuaron al menor y a la adulta mayor para ser trasladados a un centro asistencial cercano.

Pasados algunos minutos, el menor falleció mientras que su bisabuela fue llevada al hospital de Palmira, Raúl Orejuela Bueno. Debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital Universitario del Valle en Cali.

Hasta el momento, una de la hipótesis que manejan las autoridades es que el incendio se habría originado a causa de una veladora.

