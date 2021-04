Mujer vacunada contra el COVID-19 habría generado alergia

En video se muestra cómo una mujer de 85 años que vive al norte de Bucaramanga se puso totalmente roja en todo su cuerpo a los tres días de ser vacunada contra el COVID-19.

Los pies, los brazos, la cara, el pecho y su estómago estuvieron por varios días rojos o con una impresión de que se hubiera quemado.

Esta alergia alertó a su hija, Ruth Torres, quién, luego de tres días de que su madre fuera inmunizada fue a diferentes centros de salud para que la atendieran.

Según Torres, los expertos en la salud le aseguraron que se trataba de una alergia.

"Lo llevamos a la clínica, un doctor la reviso y dijo que era una alergia, preguntaron si se soleaba y no, ella no sale de la casa, le tomaron muestra de examen de sangre, yo pedí que le hicieran un electrocardiograma o algo de corazón, porque eso no es normal, ya está controlada, le están dando una pastilla, está roja, parece un pescado".