Nathaly Manrique designada como alcaldesa (e) de Tasco, Boyacá

Ante la revocatoria de Nelson Javier García, Nathaly Manrique fue designada como alcaldesa (e). Foto: Gobernación Boyacá( Thot )

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, designó, ante la revocatoria de Nelson Javier García, como alcaldesa (e) a la secretaria de Minas y Energía del departamento, Nathaly Manrique, oriunda de la provincia de Valderrama.

Así mismo, Amaya sostuvo a través de su cuenta en Twitter que “sería ideal que se realice una convocatoria pública para conformar una terna con los mejores profesionales del municipio”.

Cabe recordar que 1.609 habitantes (97,04 por ciento) le dieron el “Sí” a la revocatoria, mientras 21 le dijeron “No”.

La Registraduría para esta jornada electoral dispuso o instaló cinco mesas con un potencial de 4816 votantes de los cuales 1658 habitantes sufragaron.

En el caso del alcalde de Tasco es la primera vez que prospera un mecanismo de participación de revocatoria de un alcalde en el país.