Niño de 9 años habría muerto tras consumir sustancia tóxica en Popayán

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer los motivos de la muerte de un niño de 9 años de edad, que según dictamen médico del Hospital Universitario San José de Popayán habría ingerido sustancias tóxicas que le ocasionaron el fallecimiento.

En las últimas horas, el centro médico se pronunció e indicó que sobre las 10 de la noche del 31 de enero ingresó por urgencias Wilmer Ovidio Montenegro Montenegro, remitido por el Hospital Susana López de Valencia “con diagnóstico de cetoacidosis diabética por glicemias, cetonas en orina y descartar hemorragia intracraneana”.

Agregó que el paciente llegó en malas condiciones generales con insuficiencia respiratoria, pupilas puntiformes, abundantes secreciones bronquiales y compromiso del estado de conciencia.

“El pediatra de turno diagnostica insuficiencia respiratoria y sospecha de intoxicación por sustancia desconocida. Se realizó manejo según protocolo establecido en la Institución, contando con todos los recursos científicos y técnicos para la atención del menor; se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar sin respuesta y fallece”, señala un comunicado del Hospital.

Posteriormente, el cadáver fue dejado a disposición de Medicina Legal para los procedimientos respectivos.

Expertos en criminalística de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación investigan todas las versiones aportadas por los allegados; una de ellas indica que antes de sufrir los síntomas consumió una bebida de malta.

El padre del menor, Ovidio Montenegro, exigió que también se investigue presunta negligencia en los centros asistenciales donde fue atendido, pues lo remitieron en varias oportunidades.

Entre tanto, las autoridades locales establecieron que en el Colegio Gabriela Mistral, al que asistió ese día el menor, no se ha iniciado la prestación del servicio de restaurante escolar. Y que, al parecer, cuando el niño llegó al plantel manifestó estar indispuesto.

Además, se indicó que desde la Institución llamaron de manera insistente a la madre del niño, sin obtener respuesta alguna.