No es suficiente 5 días de arresto para asesor jurídico de Medimás: paciente en Boyacá

Álvaro Rodríguez es uno de los miles de pacientes que cada 35 segundos está interponiendo una acción de tutela en Colombia para recibir en este caso sus medicamentos, con el fin de tratarse un cáncer que padece hace 5 años.

El paciente es trabajador de la Curia Arzobispal, fue diagnosticado con Leucemia Linfoclitica Crónica No Hoking desde el año 2014, a quien los médicos le ordenaron desde febrero de 2019 un tratamiento por espacio de seis meses y por un valor de $18 millones el cual no ha recibido a cabalidad.

Por ello este adulto de 65 años de edad, interpuso una acción de tutela que falló a su favor el pasado 11 de febrero en donde se le ordenaba a Medimás EPS, se le garantizará la prestación integral, permanente y oportuna de los servicios médicos para el tratamiento de su enfermedad, incluyendo exámenes, diagnósticos, cirugías, hospitalización, tratamientos, suministro de medicamentos, terapias e insumos.

Sin embargo, la EPS incurrió en incidente de desacató a pesar de que le fue notificada la decisión judicial a Julio César Rojas Padilla, asesor jurídico de Medimás, por lo que el pasado 5 de julio el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Tunja ordenó el arresto del funcionario por el término de cinco días.

La W consultó a Álvaro Rodríguez, su opinión frente a la decisión, a la cual respondió: “Para mi deber ser un castigo mucho más fuerte porque sencillamente un arresto de 5 días, ellos lo toman como cualquier impase, pero realmente no están cumpliendo con sus obligaciones, porque a mí no me han entregado los medicamentos a tiempo”.

Cuenta que desde el mismo momento que le diagnosticaron la enfermedad, se suma el problema del suministro de los medicamentos y tratamientos. “Sencillamente le dicen a uno: está en espera y que la decisión la tiene Bogotá”.

Don Álvaro ha tenido que acudir al psicólogo porque el trato de Medimás EPS le ha generado depresión y tristeza. “Mi familia ha sido mi único apoyo".

Pidió a la Superintendencia Nacional de Salud intervenir no solo en su caso sino en los de miles de pacientes que se ven afectados por Medimás EPS.