"No hay voluntad política del Gobierno con la seguridad de Cali": Andrés Villamizar

El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, afirmó que ve con preocupación el déficit de policías en la ciudad cercano al 30%. Según el funcionario, la capital del Valle debería tener asignados al menos 7.000 uniformados, pero actualmente cuenta con unos 5 mil.

"El cálculo que yo tengo es que se han retirado cerca de 1500 policías de Cali y de esos nos han reemplazado más o menos 200, ósea que el déficit del pie de fuerza que de por sí ya era crítico hace un año, está cada vez peor”, explicó el secretario.

Villamizar acusó al Ministerio de Defensa de no tener voluntad política para resolver la escasez de miembros de la Fuerza Pública que garanticen la seguridad en la ciudad.

"Es una situación muy grave y no veo realmente voluntad política de parte del Ministerio de Defensa de incrementar el pie de fuerza. Nosotros llevamos un año pidiéndolo, tanto de Policía como de Ejército, no se ha materializado y lamentablemente las consecuencias las estamos viendo porque el poco pierde fuerza que tenemos que se destina prioritariamente a reducir homicidios, no termina dando a basto y tenemos una situación crítica de hurtos en la Ciudad de Cali", agregó el Villamizar.

El jefe de la cartera denunció que, por esta situación, en Cali hay un incremento del 20 por ciento en los hurtos.