No recibieron en conjunto residencial a exreina de Santander luego de recuperarse

María Claudia Peñuela, exseñorita Santander, ha tenido que pasar por varias dificultades judiciales tras ser una portadora del COVID - 19.

Luego de que la mujer permaneceiera en un hotel en Bucaramanga desde el 13 de marzo para evitar contagiar a sus padres, que son adultos mayores, las autoridades de salud le realizaron tres pruebas de la pandemia que arrojaron negativo.

Esto permitió que le dieran de alta, lo cual , la exreina de inmediato se dirigió al conjunto residencial en Cabecera en donde viven sus padres, sin embargo, el celador y la administración del inmueble no permitieron su entrada.

"Es increíble que todos los que se recuperan del COVID- 19 sean aplaudidos y a mi me rechacen, no sé porqué no me dejan entrar, es la casa de mis padres, deberé ir a otro lugar pero no será un hotel", le contó a la W.