Opiniones encontradas por cambio de horario a las 3:19 a.m. de vuelo Barranquilla-Miami

Desde el pasado 29 de octubre, entró en vigencia el cambio de horario del vuelo Barranquilla – Miami, ya que ahora saldrá desde las tres de la mañana. Ante esto, La W fue hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz en horas de la madrugada para consultar con los viajeros sus opiniones respecto a este cambio de horario.

“Inhumano no es, pero para un niño es pesado. Lo menos la niña no ha dormido, ni yo tampoco”, señaló una de las pasajeras del vuelo, quien viajaba con su familia.

Sin embargo, no a todos les incomoda tener que viajar a las tres de la mañana. “Yo creo que está bien, llega uno temprano a Miami y aprovecha el día si eso es lo que quiere. Estaría llegando a Miami a las siete de la mañana”, dijo una mujer que aguardaba en la sala de espera.

Sin embargo, no solamente los barranquilleros dieron su testimonio, pues algunos extranjeros opinan que la hora los afecta.

“Uno viaja de noche y es agotador, vamos a llegar a las siete de la mañana a Miami. Tenemos que esperar sin poder dormir. Me gustaría que cambiaran este vuelo a las 10 de la mañana, porque así se puede reponer uno del viaje, venimos viajando como seis horas de Santiago de Chile”, relató una viajera chilena.

“A mí no me gusta el horario, pero bueno ¿qué voy a hacer? Yo soy americano-cubano, el horario es bien molesto, aquí no hay preparación para que haya 80 o 100 pasajeros esperando hasta la una y creo que es injusto. El madrugón, peor todavía, uno llega para ir al trabajo”, dijo un viajero cubano, que reside en los Estados Unidos.



Por otra parte, no solamente los viajeros se quejan del madrugón sino también de la falta de comodidad del aeropuerto, ya que en estos momentos pasa por una etapa de remodelación.

“No hay sillas dónde estar todos sentados, hay gente de pie y todos están esperando. Mira el señor que está en el suelo, porque no hay donde sentarnos. Hay que cambiar los horarios, para mejorar hay que cambiar, si no, nos están perjudicando a todos. A las tres de la mañana es bastante molesto e incómodo, hay que salir muy temprano y exigen estar aquí dos horas antes y no le dan comodidad a la gente, ni siquiera lo dejan pasar, entonces es muy difícil”, explican.

Respuesta de Avianca:

La W buscó a la aerolínea Avianca para que respondiera por las inquietudes de los usuarios, pero manifestaron anticipadamente que el presidente de la Junta Directiva y accionista mayoritario de la compañía, Germán Efromovich, vendrá esta semana a Barranquilla para hablar con los gremios y el gobernador del Atlántico sobre el cambio de horario.

