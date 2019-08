Padre de uno de los militares muertos en Medellín se cuestiona sobre lo sucedido

El pasado domingo 11 de agosto, dos soldados que realizaban un ejercicio militar a bordo de un helicóptero murieron cuando llegaban al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Los uniformados participaban en la exhibición de las Fuerzas Armadas, en la que hacían piruetas y ondeaban las banderas de Antioquia y Colombia durante el Desfile de Silleteros, al cierre de la tradicional Feria de las Flores.

Los soldados fallecidos fueron identificados como: el suboficial técnico subjefe Jesús Mosquera y el suboficial técnico cuarto Sebastián Gamboa Ricaurte. Según se conoció a través de un video, en hechos que aún son materia de investigación por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia (FAC), la cuerda en la que se sostenían los militares falló y murieron al no contar con una línea de vida.

Tras este lamentable incidente, Jesús Mosquera, padre de uno de los soldados fallecidos, aseguró en La W que en las circunstancias en que murió su hijo existe una “irresponsabilidad rampante por parte de los agentes del Estado”.

Así, Mosquera relata a este medio que “él había participado en muchas operaciones riesgosas, pero para salvar la vida de otras personas (…) mi hijo no quería participar en el ejercicio aéreo, se lo hizo saber a su esposa y me lo dijo a mí antes de salir hacia allá”.

“Tengo un sabor muy amargo de esta situación, mucha nostalgia y dolor. Siento impotencia porque esta situación pudo haberse evitado (…) para hacer esa actividad se debía tener una línea de trabajo y una línea de vida, pero a él solo lo enviaron con una línea de trabajo”, expresó Mosquera.

Así, hizo un llamado al Ejército Nacional para entrar a replantear acciones concretas al interior de la Fuerza Aérea: “Quiero que este hecho permita a los colombianos y a la Fuerza Pública replantearse en muchos aspectos. Quiero preguntarles si enviarían a un hijo suyo en estas condiciones”.

Frente a la respuesta que ha pedido a las autoridades, Mosquera manifestó: “(Militares) no me han explicado absolutamente nada de la situación y creo que van a tratar de justificar todo, pero eso no resolverá nada. Por la edad y el tiempo que él tenía, no tenía por qué participar en ese ejercicio militar. Soldados y policías son hijos del pueblo y a ellos se les trata de manera diferente que a los hijos de la élite”.

Finalmente, Jesús Mosquera exige respuestas ante la muerte de su hijo: “Todos los colombianos de a pie sabemos cómo se trata a la gente del pueblo. Tienen que aparecer los responsables de la muerte de mi hijo, hubo mano criminal. Antes que una demanda, lo que quiero es que la muerte de mi hijo no quede impune. Quiero que se replantee el manejo interno que se le da a estas instituciones”.

