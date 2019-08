Para hacer un examen médico, realizarán subasta con camisetas de deportistas colombianos

Ana María Rondón , tiene un hijo de cinco años que presenta hidrocefalia y convulsiones, a pesar de que le han hecho muchos exámenes , según la progenitora, todos los resultados salen normales y sin contratiempos.

Rondón explicó que su hijo a la medida que pasa el tiempo, le aparecen más falencias en la salud.

"El problema es que le han hecho varios estudios genéticos y todo le sale normal, le salió la pérdida de un riñón, luego un problema de columna, luego una médula anclada y tiene escoliosis, y ahora le apareció un problema en la cadera, las dos piernas se le están cruzando".

Manifestó que para que le hagan un examen que se le brinde un diagnóstico certificado, necesita recoger mucho dinero ya que, al parecer, la eps Medimás no le brinda este estudio.

"Mi hijo necesita un examen para diagnosticarlo y Medimás está es la hora y no se lo autoriza, la orden se la enviaron desde el año pasado", dijo.

Por lo anterior, la madre piensa realizar una subasta con camisetas de deportistas reconocidos de Colombia para recoger fondos monetarios .

"Mi plan es subastar las camisetas y con eso, darle una salud digna mientras me la brindan en la eps, porque siempre dicen que no tienen convenio, el que me quiera colaborar que me envié la camiseta autografiada para yo subastarla y poder pagar las citas y el examen que requiere".

Dijo que hasta el momento, la eps Medimás no le ha respondido por los tratamientos y medicamentos que necesita su hijo en San Gil.