Piden investigar incendio provocado en vivienda de mujer trans en El Carmen de Bolívar

Como un acto de intolerancias con los integrantes de la comunidad LGBTI es catalogado el incendio, al parecer, provocado en la vivienda La Quinceañera, una mujer trans reconocida por su liderazgo en el municipio de El Carmen de Bolívar, en los Montes de María.

La organización Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de la población LGBTI, pide a las autoridades que investiguen “estas acciones y sancionen a los culpables, considerando que estos hechos son violencia por prejuicio”.

“Solicitamos a la Alcaldía municipal de El Carmen de Bolívar para que tomen acciones contundentes que protejan a las mujeres trans y que activen su política pública LGBTI de la mano de la gobernación del departamento, para proteger a la población LGBTI, pero con especial atención a las mujeres trans, quienes se han visto más afectadas en el marco de la pandemia”, se lee en un comunicado de esa organización.

La vivienda de Quinceañera fue incinerada la noche del lunes cuando, por fortuna, la mujer no estaba en ella. “Quinceañera no tiene servicio de energía eléctrica y asegura no haber dejado alguna vela encendida, por lo tanto, se concluye que personas inescrupulosas incendiaron su casa”, dijo Caribe Afirmativo.

Quinceañera es una mujer trans con habilidades de liderazgo que participa activamente en los procesos de la Casa de Paz, de El Carmen de Bolívar, y junto con otras mujeres trans de Montes de María, “viene liderando procesos para que los gobiernos locales frente a la coyuntura que ha generado la pandemia garanticen la protección y el bienestar de las personas trans que son altamente vulnerables por las restricciones impuestas por motivo del COVID-19.