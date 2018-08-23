Piden renuncia a directora administrativa judicial de Cali por desplome de ascensor

Trabajadores del Palacio de Justicia exigen que se establezcan responsabilidades en el hecho que dejó dos víctimas fatales. . Foto: W Radio( Thot )

Empleados de la rama judicial en Cali le pidieron al Consejo Superior de la Judicatura, separar de su cargo a Clara Inés Ramírez, quien funge como directora de la Administración Judicial, en medio de la investigación que se adelanta por el desplome de un ascensor desde el sexto piso del Palacio de Justicia de Cali, que cobró la vida de dos personas.

Los funcionarios judiciales también solicitaron el cambio de los ascensores, independientemente del resultado del informe técnico, teniendo en cuenta que se han presentado otros incidentes con los elevadores desde su instalación entre los años 2012 y 2013, como parte de la nueva estructura del complejo judicial.

Asimismo exigen que haya un pronunciamiento claro sobre los responsables directos de lo sucedido, con informes periciales, públicos y objetivos y con la sanción inmediata.

Por su parte, La directora del Consejo Seccional de la Judicatura en Cali, expresó que se requiere de una revisión de lo ocurrido y negó que tenga algún tipo de responsabilidad en el hecho.

Cabe recordar que los empleados de la Rama Judicial en Cali se declararon en cese de actividades indefinido. Por esta razón, el Palacio de Justicia, estará cerrado de forma indefinida.