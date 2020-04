Polémica en el hospital José Cayetano Vásquez en Puerto Boyacá

Al parecer no habría sido bien recibido, según narra un médico pediatra, el hecho de negarse a anular una orden de prueba de la Covid-19 a dos menores de edad que ingresaron al hospital José Cayetano Vásquez, quien además denuncia que en el centro hospitalario no cuentan con los equipos de protección personal.

“En un caso concreto solicité la prueba a un paciente, y fuí llamado por la gerencia del hospital para que suspendiera esa orden, yo me negué a hacerlo porque tenía que valer los criterios médicos, y en represalia, decidieron no renovarme más el contrato. Además, que no nos suministran los equipos de protección personal”, denunció el especialista a través de las redes sociales.

Por su parte, Carlos Ortega, gerente del hospital calificó la denuncia como de irresponsable y dijo que no es cierto que se este impidiendo o anulando pruebas de coronavirus.

“No es cierto que se les haya impedido a nuestros profesionales que diagnostiquen y se den las órdenes que haya a lugar. No entiendo porque el profesional está dando esas informaciones por los medios, y lo haga de esa manera tan irresponsable”, dijo.

Ortega dijo que en las próximas horas se dará a conocer con más detalle la situación del hospital, e insistió que por el momento no se presentan casos positivos de coronavirus.