La circulación de varios videos en redes sociales en los que aparecen motociclistas en estaciones de gasolina de Montería, accediendo al combustible supuestamente beneficiados por la campaña del candidato por el Partido Conservador a la alcaldía de esa ciudad, Carlos Ordosgoitia, ha generado polémica en la capital cordobesa.

De acuerdo con las imágenes, conductores de motos en fila reclamarían supuestos bonos de gasolina.

En otro de los videos también se observan caravanas de motociclistas respaldando al candidato pupilo del senador David Barguil.

“Carlos nos regala plata, Carlos nos regala plata… ¡Ordosgoitia!”, precisan los motociclistas en caravana.

Polémica en Montería por supuesta compra de votos a cambio de gasolina >> https://t.co/QFr1FppyE0 pic.twitter.com/gdKRuFstZy — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 17, 2019

Frente al delicado panorama de cara a las elecciones del 27 de octubre, el candidato sostiene que “nunca he dado un solo bono de gasolina, no he auspiciado una caravana, me están apoyando y con ellos trabajaré decididamente estos cuatro años para generar las oportunidades de empleo que tanto se requiere”.

Cabe indicar que, el aspirante de la colectividad azul ha estado cuestionado por varias situaciones entre las que se menciona su supuesta vinculación al régimen subsidiado de salud por más de siete años sin tener derecho y por presuntamente haber plagiado un plan de gobierno de un pueblo mexicano.