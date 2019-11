Polémica en proceso de empalme en Alcaldía de Tunja

El alcalde electo de Tunja, Alejandro Fúneme, solicitará acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, al denunciar incumplimientos al cronograma de empalme, por parte de la Secretaría Administrativa de la actual administración municipal.

“Impide tener información acordada para mostrar el estado real de la ciudad a los tunjanos. Solicitaremos acompañamiento de Procuraduría para garantizar transparencia y cumplimiento”, dijo el mandatario electo, que aclaró que con las demás dependencias se han adelantado los cronogramas sin inconvenientes.

Sostuvo que el empalme es importante teniendo en cuenta que es la entrega del actuar de cuatro años de un mandato y la posibilidad de un punto de partida para proyectar sus cuatro años de Gobierno.

“Tuvimos una dificultad con la Secretaría Administrativa del municipio quien de manera folclórica no asiste a la reunión citada para la entrega de información, no dejó ninguna información, no manifestó ninguna excusa y lo que nos dicen es que olvidó la reunión del empalme”, dijo Fúneme.

Por su parte, la secretaría administrativa de Tunja, Jenny Suárez, dijo que le extrañan las declaraciones de Fúneme, porque se presentó un cronograma con fechas establecidas, concertadas y se debe realizar una nueva reunión.

“Se programó la primera reunión el 12 de noviembre y una segunda para el 14 del mismo mes, día que fue atendido dicho equipo denominado para tal fin, aquí se les atendió dentro del marco de la legalidad, como lo establece la directiva de la Procuraduría”, dijo Suárez.

López, sostuvo que en dichos encuentros se hicieron: un esquema completo de lo que era la secretaría administrativa, un informe de gestión dentro de los que se destaca el plan de desarrollo.

“En la segunda reunión pidieron cosas puntuales, un cuestionario por la magnitud de información y la consolidación de las distintas dependencias, es necesario tener un tiempo prudencial como lo establece la ley para entrega de documentación, pero hay que decir que estamos en la mejor disposición para hacer el empalme de manera cordial y adecuada”, dijo.

Según López la próxima reunión de los equipos se adelantará el día 28 de noviembre a las dos de la tarde.