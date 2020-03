Polémica por despidos en colegio de Cali

El sorpresivo despido de cinco profesores del colegio Comfandi Calipso, ubicado en la Comuna 11 de Cali, ha generado malestar entre la comunidad educativa que asegura que los docentes fueron desvinculados de sus labores por manifestar su apoyo al paro nacional.

Roberto Games, quien fue uno de los afectados, relató cómo tras casi un mes de haber expresado su interés de participar en las movilizaciones convocadas el pasado 21 de noviembre, recibió su carta de despido.

“El día 20 de noviembre perdí permiso para asistir el paro haciendo alusión a mis derechos ciudadanos a la protesta, no me fue concedido. El rector del colegio Comfandi me dijo que la caja de compensación familiar no se unía al paro y no estaba de acuerdo. Fuimos despedidos sin justa causa” señaló el educador.

Según el docente, por los pasillos del colegio corría el rumor de posibles represalias contra quienes cuestionaron a través de un oficio, la decisión de las directivas de la institución de obligarlos a cumplir la jornada normal.

“Llego el 21, tuvimos que ir a trabajar y esa zona fue atacada por los vándalos, ya cuando nos dejó salir, la situación había empeorado. Pasamos una carta diciendo lo que había pasado y pidiendo que para futuras ocasiones se tuviera en cuenta nuestra situación geográfica por estar en un sector vulnerable de la ciudad”, agregó.

La W Radio se contactó con el colegio para conocer los motivos que llevaron a las directivas a terminar el contrato de los educadores, pero indicaron que se trata de una decisión administrativa y no habrá pronunciamiento al respecto.