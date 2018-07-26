Polémica por entrega de obra inconclusa a dos días de revocatoria del alcalde de Sogamoso. Foto: Cortesía( Thot )

Tanto la Gobernación de Boyacá y el Instituto Nacional de Vías (Invías) calificaron de irresponsable e inconveniente la decisión de la Alcaldía de Sogamoso de inaugurar obras de infraestructura inconclusas a dos días de la revocatoria de Sandro Condía como mandatario del municipio.

Y es que el Invías precisa que la obra que pretende inaugurar el alcalde Condía se encuentra en ejecución y han sido contratadas y ejecutadas por la Gobernación de Boyacá, con recursos provenientes del Gobierno, mientras que la interventoría está a cargo del propio Invías.

Por su parte, el secretario de Infraestructura de Boyacá, Óscar Corredor, señaló de irresponsable e irrespetuoso con la comunidad decir que la obra ya está lista.

Corredor dijo que un equipo especializado de la Secretaría estará la semana entrante en la vía con el fin de hacer una inspección técnica de la obra que la Alcaldía de Sogamoso entregará este viernes sin tener en cuenta que el proceso contractual entre el consorcio y la Gobernación.

"Nos parece extraño que el alcalde Sandro Condía pretenda entregar una obra que no ha sido recibida legal ni técnicamente por el Gobierno de Boyacá, que es la entidad contratante", expresó Correa.

Las obras que pretendía inaugurar Condía son de la calle Séptima, entre la glorieta Inocencio Chincá y la Carrera 32 de Sogamoso.