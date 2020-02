Polémica por mal estado de escenarios deportivos en Tunja, Boyacá

Aunque se reconoce el alto valor por triunfos e historia que tiene el ciclismo en Boyacá, entrenadores y deportistas considerar que las otras disciplinas están descuidadas entorno a los escenarios deportivos, así como los atletas de alto rendimiento que buscan apoyo para figurar en el ámbito nacional.

Fabio Rendón, es entrenador de atletismo, reconoce que la pista tiene 20 años de antigüedad, sin embargo aclara que cuando se construyó quedó a medias y no se hizo la inversión que se tenía propuesta.

“Es una pista que no tiene un lugar de calentamiento, no tiene una zona de graderías, el material de la pista ya no existe y el uso que se hace, pues se va generando unos desgastes”, narra Rendón.

Dice que el tapete se debe levantar y hacerlo nuevamente con una inversión grande para que quede adecuada para entrenamiento y competencia.

“Yo lo que tengo que decir: el año pasado se le hicieron unas inversiones normales para el mantenimiento, pero la inversión fuerte nunca se le ha hecho”, cuenta.

El señor Rendón insiste que hay una diferencia por el apoyo al ciclismo, dice: “no está mal porque el ciclismo es un deporte para nosotros insignia de nuestra región, pero lo que uno si se da cuenta es que la mayoría deportes están descuidados en inversión”.

De otra parte, aclara que la pista es exclusivamente para el entrenamiento de atletas, sin embargo hay personas que le dan mal uso ya que se observa gente caminar por todos los carriles, no hay una buena cultura deportiva, pues entra con perros y niños en coche.

Dos meses de mantenimiento a la piscina municipal

Entrenadores y deportistas no entienden por qué se completan dos meses de mantenimiento de la piscina municipal de Tunja, situación que dicen sucede todos los años, afectando la rutina de entrenamientos.

“Deportista que dejan su actividad una o dos semanas, pues ya se han perdido los logros durante años anteriores, ese es el problema que tenemos en la piscina municipal de Tunja”, cuenta Marcela del Pilar Virviescas.

Cuentan que la liga de natación no se ha interesado por saber, qué está pasando con los deportistas que no han podido entrenar en la piscina municipal y en las condiciones en la cuales se encuentran.

La señora Virviescas cuenta que los boyacenses están muy orgullosos de los ciclistas por los grandes triunfos y logros, pero la natación y otros deportes están totalmente olvidados

Entorno a las instalaciones cuentan que las calderas de las piscinas a veces funcionan y en otras no, situación que es compleja por las bajas temperaturas en las madrugadas que llegan hasta los cinco grados.

En riesgo fútbol profesional en Tunja por falencias en estadio La Independencia

El pasado cinco de febrero, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, sostuvo un encuentro con el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán en la cual hizo serios reparos, más allá del estado de la cancha, a la iluminación, la adecuación de los camerinos y la falta de público en los partidos de Boyacá Patriotas y Boyacá Chico.

Vélez advirtió en pocas palabras que el estadio de La Independencia ya no clasifica para pasar los lineamientos de Conmebol, si no se soluciona no podría continuar el fútbol profesional en Boyacá.

Ante estos reparos el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán dijo que uno de los acuerdos a los que se llegó es el de buscar, a través de las instituciones públicas y entidades privadas, patrocinios para que los equipos y para que el fútbol boyacense tenga un mayor respaldo.

Así mismo, Barragán sostuvo que se va hacer gestión ante entidades públicas y privadas para conseguir recursos con el fin de mejorar la iluminación y la adecuación del estadio La Independencia.

“Buscar la forma que los boyacenses apoyen el fútbol, y lo dijeron ambos directores de los equipos boyacenses, es que la afición no los está acompañando en los partidos que se están realizando en la ciudad de Tunja”, explicó.