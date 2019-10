Polémica por video de funcionarios de Jamundí apoyando campaña electoral

La W tuvo acceso a un video en el que se ve a algunos funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Jamundí, manifestando su apoyo a la candidata a la alcaldía por el partido liberal Marleny Muñoz, con quien el actual mandatario Edgar Yandi tiene cercanía.

En las imágenes divulgadas también se aprecia a los servidores públicos portando elementos de campaña y celebrando el supuesto triunfo anticipado de la aspirante.

La grabación se conoció tras el anuncio de la Procuraduría General de la Nación sobre la apertura de investigación disciplinaria al actual alcalde y al secretario de tránsito, José del Mar Giraldo, por presunta participación en política.

#NoticiaW | Polémica por video de funcionarios de alcaldía de Jamundí apoyando campaña electoral >> pic.twitter.com/aTeG4M65BT — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 9 de octubre de 2019

Ante el video, el mandatario local se defendió diciendo que no autorizó ni sabía del actuar de los funcionarios de la secretaría y advirtió que iniciará una investigación para establecer la responsabilidad de los servidores públicos en esta práctica.

“Yo como alcalde no le he mencionado a ningún funcionario público ni contratista que le ayude a algún candidato; yo sé que eso no se puede hacer y si lo hacen es bajo sobre su propio consentimiento y responsabilidad”, señaló el alcalde de Jamundí.

La Procuraduría continúa recibiendo denuncias en el Valle del Cauca sobre posibles irregularidades durante las campañas para los comicios regionales del próximo 27 de octubre.