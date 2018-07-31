Policía investiga presencia armada entre Maripí y Muzo en Boyacá . Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

El comandante de la Policía de Boyacá, coronel Darío Rodríguez, sostuvo que ante la denuncia de la comunidad en límites de los municipios de Maripí y Muzo de un ataque a una maquinaria de una mina se está investigando si hay presencia de hombres armados en la región.

"Estamos adelantando investigaciones para establecer los responsables de incendiar una retroexcavadora y una volqueta", explicó el alto oficial.

Ante la preocupación de la comunidad de presencia armada, el coronel Rodríguez sostuvo que se está recolectando todos los elementos de prueba para documentar el hecho criminal.

"Esto no ha sido confirmado y es objeto de investigación con todo el acompañamiento de la Policía en la región", insistió.

Cabe recordar que en el occidente de Boyacá se han registrado el mayor número de amenazas a líderes sociales y es considerada una de las zonas más complejas de orden público.