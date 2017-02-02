Popayán: otros tres policías capturados por ocultar a narcotraficante Segundo Villota

En Popayán fueron capturados otros tres integrantes de la Policía Nacional, quienes habrían participado en la falsificación de una investigación para encubrir a Segundo Villota, el narcotraficante que se hizo pasar como guerrillero de las Farc para frustrar su extradición a los Estados Unidos.

En las últimas horas fueron capturados en la capital del Cauca Douglas Felipe Mera, agente de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali; John Alexander Moreno y Fabián Andrés Narváez, adscritos a la Sijín Cauca, este último al parecer el “cerebro” del fraude.

Es de recordar que por este caso un Juez de Popayán ya envió a la cárcel al patrullero Manuel Antonio Riascos Moreno, por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado.

La investigación indica que estas personas habrían acreditado con informes fraudulentos la calidad de rebelde para dilatar un proceso de extradición contra Segundo Alberto Villota Segura, narcotraficante que aparece en la lista Clinton.

Una fiscalía de la Unidad de Administración Pública de Popayán estableció que en el año 2016 se adelantó el proceso de extradición a los Estados Unidos de Segundo Alberto Villota Segura, por delitos relacionados con tráfico de sustancias estupefacientes a ese país, en repetidas ocasiones.

De manera simultánea, en El Tambo, Cauca, se abrió un proceso por el delito de rebelión y los actos investigativos habrían sido resueltos por los capturados. “A Villota Segura le formularon cargos por rebelión, los cuales fueron aceptados de manera conveniente para él, logrando una sentencia condenatoria como supuesto militante de las Farc”, señaló la Fiscalía.

Con ese argumento y amparado bajo las estipulaciones del proceso de paz, Villota Segura logró detener su extradición a los Estados Unidos.

Las acciones de los policías llevaron a la formulación de imputación por el delito de rebelión contra Villota Segura.