Por emergencia invernal declaran calamidad pública en Coper, Boyacá

En el municipio de Coper, los derrumbes son enormes, unos puentes están a punto de colapsar y otros dos cedieron, las vías de acceso al municipio están deterioradas y la recomendación es no viajar en momento de llovizna, ni en las noches.

“Desde la semana pasada declaré calamidad pública, y decreté esta urgencia, porque no para de llover. Tenemos varios puentes para colapsar”, sostiene la alcaldesa Aurora Nieto.

Sostiene que los derrumbes son enormes, uno de los puentes, que comunica la vía principal de Chiquinquirá a Tunja está en riesgo de colapsar y otro que conecta con el departamento de Cundinamarca.

“Ya han colapsado dos puentes peatonales colgantes, tengo dos taludes de tierra que no ha sido posible de remover porque no para de llover y las vías terciarias se nos están afectando”, dice nieto al agregar que la Oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá les aprobó maquinaria para trabajar sobre las zonas afectadas, sin embargo, no para de llover.

Según Nieto funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo están levantando el plan de acción y terminando todos los trámites pertinentes para que se envíen las respectivas ayudas.

Por ahora, el sector agrícola en Coper, no se encuentra afectado, pero se recomienda a los habitantes de los sectores rural y urbano no viajar cuando esté lloviendo. “Ni tarde de la noche porque están cerradas todas las vías de acceso, los derrumbes son muy peligrosos”.

Finalmente, desde la administración municipal se prohibió el tránsito de carros entre de 10 y 15 toneladas por los puentes vehiculares.



foto: Puente Colgante Guasimal