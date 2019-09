Prevencar denuncia estar al borde de la quiebra por contrato con la Gobernación del Cesar

El empresario aseguró a La W que suscribió el contrato bajo la administración de Cristian Moreno Panezo por un valor de 235 millones 720 mil pesos para la venta de dos carros que serían entregados a la Policía Nacional. Los carros fueron requeridos con características especiales, uno de ellos para el levantamiento de cadáveres y otro con destino a la Sijin.

Debido a que el traspaso de los vehículos, a nombre de Prevencar de Colombia, nunca fue realizado por parte de la Gobernación del Cesar, la empresa debe en este momento 56 millones de pesos en impuestos por lo cual fue embargada y se encuentra al borde de la quiebra. "Con dineros de la gobernación nos pagan los vehículos y en el mes de diciembre del año 2018 nos damos cuenta que estamos embargados por 56 millones de pesos", asegura.

Debido a esta situación Díaz señala que no pueden recibir pagos de proveedores, pagos de nómina y se encuentran amarrados comercialmente. "Hemos tenido que salir ya de varios empleados, prácticamente estamos funcionando con muy poquitos porque no tenemos cuentas bancarias, no tenemos absolutamente nada, estamos quebrados completamente", explica.

Esta situación ya fue denunciada ante la Procuraduría y la Contraloría debido a que han intentado acercarse a la Gobernación que según dice, "no nos presta ningún cuidado". De igual forma han pedido ayuda a la policía la cual le contesta que "no son los dueños de los vehículos y tienen toda la razón, el contrato es clarísimo y es con la Gobernación del Cesar", puntualiza.

En este momento Prevencar no sabe cómo proceder frente al caso debido a que la Gobernación del Cesar no les da ninguna solución."No sabemos si recuperar los vehículos, sin embargo, fueron pagados con dineros públicos, por lo tanto le corresponden a ellos".

