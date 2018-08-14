Procuraduría abrió indagación preliminar a alcalde de Neiva, Huila

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Neiva, Rodrigo Armando Lara Sánchez, por presuntas irregularidades de carácter administrativo y contractual.

El ente de control investiga a Lara Sánchez basado en la queja de un ciudadano que denunció presuntas irregularidades en la destinación del uso del estadio Guillermo Plazas Alcid, mediante un acta de uso parcial del Estadio

Así mismo, se indaga también la posible suscripción de un contrato de consultoría sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales, con la firma Ingeniería Sísmica Estructural, para la realización de estudios de peritazgo para el análisis de un colapso sucedido en el estadio, además del estudio y diseño del refuerzo estructural de la zona afectada.

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas que conduzcan a esclarecer si existe o no conducta disciplinable por parte de Lara Sánchez.