Procuraduría cita a audiencia a candidato a la Alcaldía de Cartagena

La Procuraduría General de la Nación llamó a audiencia oral a William García Tirado, candidato a la alcaldía de Cartagena por el movimiento Colombia Justa Libre, para que explique presuntas irregularidades contractuales en las que habría incurrido durante un proceso de contratación cuando se desempeñó como director del Fondo de vivienda de Interés Social, Corvivienda.



De acuerdo con lo que ha informado el Ministerio Público, García Tirado deberá explicar por qué en un proceso de selección de contratista no se publicó la propuesta adjudicada y por qué se adjudicó una propuesta que no reunía la debida idoneidad, con lo que habría violado la norma.



La actuación se remonta al 2016 cuando el ahora candidato buscó a un contratista que supliera una necesidad por más de $ 8 mil millones de pesos, sin embargo, la propuesta que resultó adjudicada, no fue publicada, la selección no se hizo por el procedimiento publicado y la propuesta seleccionada tuvo un valor de $120 millones de pesos.



Según conoció La W, el contraro era para asociarse con un constructor para realizar soluciones de vivienda en la modalidad de subsidio de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda bajo la modalidad de reforzamiento estructural.



Junto a García deberá comparecer a la audiencia Adolfo Bustillo Gómez.