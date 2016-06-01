Procuraduría formula pliego de cargos contra exsecretaria de Salud del Atlántico

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Rocío Gamarra Peña, exsecretaria de Salud del departamento del Atlántico, y contra Freddy García González, profesional especializado. La entidad calificó la actuación de la exsecretaria como gravísima cometida a título de dolo.

De acuerdo a las indagaciones, presuntamente cometieron irregularidades respecto al contrato de prestación de servicio para capacitación a campesinos, pescadores y desplazados del Atlántico en tema de salud ocupacional; pues se habría pagado y liquidado el contrato sin que se hubiere cumplido con su objeto y sin presentarse previamente informe de interventoría.