Profesores de Popayán marchan por la muerte de dos indígenas en el Cauca

En las últimas horas docentes de Asoinca en Popayán marcharon por las calles de esta capital, con el objetivo de rechazar la muerte de los indígenas: Gersain Cerón y Marco Aurelio Diaz, quienes fallecieron en enfrentamientos con miembros del Esmad en Caldono Cauca.

"Nos parece que injusto que estos hechos se presenten en movilizaciones donde la comunidad indígena está exigiendo los cumplimientos de unos acuerdos que firmaron con el gobierno nacional". Expresó José Guzmán, directivo de Asoinca

Durante esta movilización se presentaron algunos enfrentamientos entre educadores y fuerza publica. Quienes no permitían el ingreso de los educadores al Parque Caldas.