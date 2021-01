¿Qué ha pasado con el proyecto BD Cartagena?

W Radio le hace seguimiento a la denuncia del proyecto BD Cartagena. A finales de agosto del 2020 escuchamos la voz de los denunciantes por el incumplimiento de la entrega de este proyecto que quedó frenado y faltaron $30.000 millones para ser entregado; hablamos con Venerando Lamelas, presidente de BD Promotores, quien dijo que estaban buscando vender lo que había del proyecto o conseguir nuevos inversionistas para que aportaran más recursos y así poder terminarlo. Hoy las cosas no han cambiado.

¿Qué ha dicho la promotora?

Héctor Manuel Cruz, inversionista del proyecto, manifestó que “no ha pasado absolutamente nada, se le ha escrito al señor Venerando Lamelas solicitando respuestas, solicitando cómo va a solucionar todo y qué ha pasado con el BD de Cartagena, pero él nunca ha respondido. Yo hablé hace un mes con el señor Felipe Gutiérrez, quien es el gerente de productos financieros de Acción Fiduciaria, y él lo que me dijo es que están tratando de vender un lote parqueadero en Cartagena, pues para darle alguna solución a los inversionistas, además me dijo que seguramente no íbamos a recuperar todo el dinero”.

Trabajadores del proyecto

Elys Viloria, empleada del BD Cartagena desde el año 2013 hasta el 2018, explicó que “meses previos a mi retiro ya se estaban presentando ciertas irregularidades con los pagos oportunos a seguridad social, y más de una vez me tocó costear de mi bolsillo médico particular a mi hija menor de 3 años porque la empresa no había pagado; luego me retiran, firmo mi liquidación, que en ese momento ascendía a un valor de $12 millones, pasaron seis meses, pero nunca me llegó el pago”.

¿Hay posibilidades de salvar este proyecto?

Venerando Lamelas, presidente de BD Promotores, indicó que “nosotros hablamos en agosto del pasado año y ya estábamos en pandemia. Yo creo que debemos distinguir varias cosas de las que se han dicho; la primera es que el sector turístico es posiblemente el más castigado por esta pandemia, esto no es lo único para que este proyecto ya tuviera dificultades, esto hay que reconocerlo; la segunda es que todo el dinero de los inversionistas está en ese proyecto, en el que hay malestar, pero esto no significa que esto no tiene un valor, un valor que puede estar afectado por la situación”.