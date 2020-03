¿Qué operador se quedó con el PAE 2020 de Santander?

Luego de un proceso de adjudicación fueron seleccionados la Unión temporal Siempre Adelante S3 y Por los Niños de Santander.



Sin embargo, estos dos operadores están en la lupa de veedores del departamento, ya que denunciaron que uno de los operadores fue el mismo que se adjudicó en el gobierno de Didier Tavera y que tuvo varios cuestionamientos en ese entonces.



No obstante, la administración actual asegura que la licitación fue transparente y de 10 oferentes solo escogieron dos, porque no cumplían con los requisitos para este proceso. Se explicó que hubo un factor técnico y calidad.



“Se asignó puntaje al oferente que ofreciera mayor número adicional de análisis microbiológicos de alimentos y agua, análisis fisicoquímicos de agua potable e indicadores de higiene (superficies - ambientes y manipuladoras de alimentos) para sedes de modalidad preparada en sitio tipo almuerzo”, explica el documento.



También se tuvo en cuenta la inclusión de manipuladoras en 150 puntos, mayor porcentaje de compras locales, incentivos en favor de personas con discapacidad.



Por otra parte, se explicó que en este polémico proceso se inhabilitaron a ocho oferentes por mora en pagos de seguridad social, también porque los “manipuladoras no cumplían con los rangos de niveles 1 y 2 del SISBEN”.



Entre tanto, no se tuvieron en cuenta por no acreditar experiencia específica con el número mínimo de raciones diarias.



“No cumplían con la presentación de un ciclo de menús, teniendo en cuenta que el ciclo de menús fue firmado por un profesional que no fue ofrecido como miembro del equipo de trabajo propuesto por el oferente”.